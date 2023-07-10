«Челси» интересен Коло-Муани

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Айнтрахта» Рандалю Коло-Муани, сообщает L’Equipe.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов лондонского клуба также входит 20-летний форвард «Монпелье» Элье Ваи.

В минувшем сезоне Коло-Муани провёл за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 80 миллионов евро.

Как ранее сообщало издание TMW, «Айнтрахт» намерен сохранить Коло-Муани ещё на один сезон, несмотря на имеющееся внимание к 24-летнему игроку со стороны топ-клубов Европы. Помимо «Челси», интерес к французу также проявляет «Манчестер Юнайтед».