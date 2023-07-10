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Каземиро назвал трёх лучших игроков своего поколения

10 Июля 2023 • 13:20 Комментировать

Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро назвал лучших игроков своего поколения.

«Я не видел игру Марадоны и Пеле, но имел возможность наблюдать за Месси, Роналду и Неймаром. Эти трое являются лучшими футболистами моего поколения. В этом у меня нет сомнений.

Я никогда не играл Криштиану, мне повезло. Он принес мне очень много трофеев и побед», - передает слова бразильца Placar.

Роналду с декабря прошлого года выступает за саудовский «Аль-Наср», а Месси в прошлом месяце перешел в американский «Интер Майами». Неймар играет в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Каземиро
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