Каземиро назвал трёх лучших игроков своего поколения

Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро назвал лучших игроков своего поколения.

«Я не видел игру Марадоны и Пеле, но имел возможность наблюдать за Месси, Роналду и Неймаром. Эти трое являются лучшими футболистами моего поколения. В этом у меня нет сомнений.

Я никогда не играл Криштиану, мне повезло. Он принес мне очень много трофеев и побед», - передает слова бразильца Placar.

Роналду с декабря прошлого года выступает за саудовский «Аль-Наср», а Месси в прошлом месяце перешел в американский «Интер Майами». Неймар играет в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ».