Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Бразильский опорник Каземиро, выступающий за «Манчестер Юнайтед», заявил о готовности стать новым капитаном «красных дьяволов». Ранее стало известно, что защитник Гарри Магуайр лишится капитанской повязки.

«Мне нравится быть капитаном. Люблю подавать пример, первым приходить на тренировки. Нравится все это. Повязка капитана – это не более чем символ, однако ее обладатель должен уметь общаться с арбитрами, быть примером. Я готов к этому», - передает слова полузащитника портал Goal.com.

Каземиро стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, перейдя из мадридского «Реала».