Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

10 Июля 2023 • 13:11 Комментировать

Бразильский опорник Каземиро, выступающий за «Манчестер Юнайтед», заявил о готовности стать новым капитаном «красных дьяволов». Ранее стало известно, что защитник Гарри Магуайр лишится капитанской повязки.

«Мне нравится быть капитаном. Люблю подавать пример, первым приходить на тренировки. Нравится все это. Повязка капитана – это не более чем символ, однако ее обладатель должен уметь общаться с арбитрами, быть примером. Я готов к этому», - передает слова полузащитника портал Goal.com.

Каземиро стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, перейдя из мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересен Коло-Муани
13:20 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал трёх лучших игроков своего поколения
13:11 · Англия. Премьер-лига
Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
12:26 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может сменить «Ливерпуль» на турецкий гранд
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересован в 20-летнем нападающем «Монпелье»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Пулишич на этой неделе пройдёт медобследование для перехода в «Милан»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Петер Шмейхель — о де Хеа: «Вратарь мирового уровня и замечательный человек» 1
09:40 · Англия. Премьер-лига
Льориса предложили двум европейским топ-клубам
09:16 · Англия. Премьер-лига
Шоу — о де Хеа: «Будем скучать по тебе, но не по твоей музыке»
07:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Санчеса: «Спартак» общается с «Тоттенхэмом»
03:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с датским форвардом слухи
02:17 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Трансфер Онана в «Манчестер Юнайтед» должен быть закрыт в среду или четверг»
01:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вновь нацелился на Диаби
01:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отклонит новое предложение «Баварии» по Кейну слухи
00:44 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Нельзя не любить Месси, если ты любишь футбол»
Все новости
Рекомендуем