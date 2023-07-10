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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алькантара может сменить «Ливерпуль» на турецкий гранд

10 Июля 2023 • 12:26 Комментировать

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара, права на которого принадлежат «Ливерпулю», может переехать с Туманного Альбиона в Турцию. Об этом рапортуют журналисты издания Fanatik.

Как стало известно источнику, в подписании 32-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Стороны вступили в предварительные переговоры. Трудовое соглашение Тьяго с мерсисайдцами рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги Алькантара провел 18 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. В его пассиве две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ливерпуль Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2023
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