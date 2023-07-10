Алькантара может сменить «Ливерпуль» на турецкий гранд

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара, права на которого принадлежат «Ливерпулю», может переехать с Туманного Альбиона в Турцию. Об этом рапортуют журналисты издания Fanatik.

Как стало известно источнику, в подписании 32-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Стороны вступили в предварительные переговоры. Трудовое соглашение Тьяго с мерсисайдцами рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги Алькантара провел 18 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. В его пассиве две желтые карточки.