«Челси» заинтересован в 20-летнем нападающем «Монпелье»

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Монпелье» Элье Ваи. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, французский клуб хочет получить за 20-летнего футболиста примерно 30 миллионов евро. Ожидается, что «Челси» сделает первое предложение о покупке нападающего уже на этой неделе.

В минувшем сезоне Ваи провёл за «Монпелье» 33 матча, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 35 миллионов евро.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Англии «Челси» проведёт 13 августа против «Ливерпуля».