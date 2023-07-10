Игрок «Челси» Пулишич на этой неделе пройдёт медобследование для перехода в «Милан»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, уже на этой неделе американский футболист пройдёт медосмотр для завершения своего перехода в итальянский клуб. Отмечается, что все документы уже подписаны, контракт 24-летнего вингера с «россонери» будет рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что за Пулишича «Милан» заплатит около 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пулишич провёл за «Челси» 30 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 25 миллионов евро.