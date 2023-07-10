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Петер Шмейхель — о де Хеа: «Вратарь мирового уровня и замечательный человек»

10 Июля 2023 • 10:22 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель обратился к испанскому голкиперу Давиду де Хеа, который 8 июля объявил о своём уходе из английского клуба.

«Вратарь мирового уровня и замечательный человек. Поздравляю с замечательной карьерой в составе «Манчестер Юнайтед», — написал Шмейхель в своих социальных сетях.

Напомним, де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе «красных дьяволов» 32-летний вратарь успел стать чемпионом Англии, а также выиграть Лигу Европы.

На данный момент де Хеа находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает бывшего вратаря сборной Испании в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Петер Шмейхель
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
10 Июля 2023 в 11:53
Все верно, вот только с командой парню не повезло.
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