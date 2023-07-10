Петер Шмейхель — о де Хеа: «Вратарь мирового уровня и замечательный человек»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель обратился к испанскому голкиперу Давиду де Хеа, который 8 июля объявил о своём уходе из английского клуба.

«Вратарь мирового уровня и замечательный человек. Поздравляю с замечательной карьерой в составе «Манчестер Юнайтед», — написал Шмейхель в своих социальных сетях.

Напомним, де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе «красных дьяволов» 32-летний вратарь успел стать чемпионом Англии, а также выиграть Лигу Европы.

На данный момент де Хеа находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает бывшего вратаря сборной Испании в 13 миллионов евро.