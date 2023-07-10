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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льориса предложили двум европейским топ-клубам

10 Июля 2023 • 09:40 Комментировать

У французского голкипера Уго Льориса есть два варианта продолжения карьеры. Как информирует Sports Zone, услуги вратаря «Тоттенхэма» были предложены миланскому «Интеру» и французскому «ПСЖ».

Пока же эти клубы не вступали в официальные переговоры. У Льориса есть лишь одно конкретное предложение – от саудовского «Аль-Шабаба». При этом француз пока ничего не ответил потенциальному работодателю из Саудовской Аравии.

Уго выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца следующего сезона. В минувшем розыгрыше АПЛ голкипер провел 25 матчей и пропустил 39 мячей.

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