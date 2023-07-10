Шоу — о де Хеа: «Будем скучать по тебе, но не по твоей музыке»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу попрощался с испанским вратарём Давидом де Хеа, ранее покинувшим английский клуб.

«Играть вместе с тобой последние девять лет было честью. Легенда «Юнайтед». Удачи на новом этапе. Будем скучать по тебе, но не по твоей музыке», — написал Шоу в своих социальных сетях.

Напомним, де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Цвета манкунианцев 32-летний вратарь защищал с лета 2011 года. В общей сложности за «красных дьяволов» опытный футболист провёл 545 матчей, в которых пропустил 590 голов и в 190 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Помимо «Манчестер Юнайтед», в карьере де Хеа также был мадридский «Атлетико», воспитанником которого вратарь и является.