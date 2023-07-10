Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн согласовал условия сотрудничества с «Манчестер Юнайтед».

По некоторым данным, первое предложение «красных дьяволов» по 20-летнему игроку было отклонено «Аталантой». Судя по всему, клубы пока далеки от достижения договорённости, при этом сам форвард, как информирует Football Transfers, уже согласовал детали личного контракта с английским грандом.

Трансферная стоимость Расмуса Хёйлунна, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро. Ряды «Аталанты» датчанин пополнил в августе прошлого года, перебравшись из австрийского «Штурма» за 17,2 млн евро.