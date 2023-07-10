Романо: «Трансфер Онана в «Манчестер Юнайтед» должен быть закрыт в среду или четверг»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился обновлёнными сведениями о ходе переговоров по трансферу Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

27-летний голкипер миланского «Интера» согласовал с «красными дьяволами» условия личного контракта ещё на прошлой неделе. Переговоры между клубами находятся на финальной стадии, но пока не завершились успехом. Как докладывает Романо, ссылаясь на близкие к делу источники, сделка должна быть заключена в среду или четверг. «Манчестер Юнайтед» скоро сделает официальное предложение, которое будет принято «Интером».

Андре Онана провёл в составе «нерадзурри» всего один сезон, пропустив 36 голов в 41 матче.