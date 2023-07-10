«Манчестер Юнайтед» вновь нацелился на Диаби

Вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби находится в списке интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» уже фигурировали в числе претендентов на француза в прошлом, однако до официальных переговоров дело не дошло. Согласно заявлениям журналиста Адриана Каюмбы, английский гранд вновь обозначил 24-летнего футболиста в качестве одной из трансферных целей.

Мусса Диаби, стоимость которого эксперты портала Transfermarkt оценивают в 50 млн евро, записал на свой счёт 14 забитых мячей и 11 результативных передач в 48 матчах за «Байер» в прошедшем сезоне. Контракт игрока с «фармацевтами» рассчитан до 2025 года.