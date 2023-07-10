Каземиро: «Нельзя не любить Месси, если ты любишь футбол»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, что думает о Лионеле Месси.

В бытность игроком мадридского «Реала» бразилец нередко сталкивался с аргентинцем, выступавшим тогда за «Барселону», в индивидуальных дуэлях во время «эль класико». Также хавбеку доводилось противостоять семикратному победителю «Золотого мяча» в поединках сборных.

«Нельзя отрицать тот факт, что Месси определил эпоху в футболе. Он всегда был особенным оппонентом, когда я играл против его «Барселоны» и сборной Аргентины. Думаю, тот, кто любит футбол, просто не может не любить Месси. Им невозможно не восхищаться», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Каземиро о новичке «Интер Майами».