Тьяго Силва оценил трансферы Пулишича и Лофтуса-Чика в «Милан»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал, что думает о переходе в «Милан» Кристиана Пулишича и Рубена Лофтуса-Чика.

Английский полузащитник официально перебрался в «Милан» в начале июля, а трансфер американского вингера, как ожидается, будет подтверждён в ближайшие дни.

«Пулишич – отличный парень и классный игрок. В прошлом сезоне у него было не так много шансов проявить себя в «Челси». Я не знаю точно, перейдёт ли он в «Милан», но могу сказать, что он определённо будет полезен, если это случится. То же самое касается и Лофтуса-Чика – он обязательно покажет себя в «Милане», – высказался в интервью Sky Sport Силва, сам в прошлом выступавший за «Милан».