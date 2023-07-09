Магуайр тренируется трижды в день – он хочет вернуть место в основе «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр надеется вновь стать важным игроком для команды.

Англичанин утратил место в стартовом составе «красных дьяволов» вскоре после прихода на пост главного тренера Эрика тен Хага. По многочисленным заявлениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов продать 30-летнего игрока в текущее межсезонье, однако тот по-прежнему надеется доказать клубу свою пригодность.

Как заявил в своём подкасте инсайдер Фабрицио Романо, на протяжении последних трёх недель Магуайр тренируется трижды в день, чтобы набрать оптимальную форму и побороться за место в стартовом составе в предстоящей кампании. Центрбек проводит индивидуальные тренировки с бывшим игроком «Челси» Рикарду Карвалью.