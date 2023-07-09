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Магуайр тренируется трижды в день – он хочет вернуть место в основе «Манчестер Юнайтед»

09 Июля 2023 • 23:30 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр надеется вновь стать важным игроком для команды.

Англичанин утратил место в стартовом составе «красных дьяволов» вскоре после прихода на пост главного тренера Эрика тен Хага. По многочисленным заявлениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов продать 30-летнего игрока в текущее межсезонье, однако тот по-прежнему надеется доказать клубу свою пригодность.

Как заявил в своём подкасте инсайдер Фабрицио Романо, на протяжении последних трёх недель Магуайр тренируется трижды в день, чтобы набрать оптимальную форму и побороться за место в стартовом составе в предстоящей кампании. Центрбек проводит индивидуальные тренировки с бывшим игроком «Челси» Рикарду Карвалью.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рикарду Карвалью Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии (2)
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Манчестерский Иппатий
10 Июля 2023 в 01:23
Заставь дурака Богу молиться - так он лоб расшибет.
ivan_petrenko95
09 Июля 2023 в 23:49
да хоть круглые сутки пусть тренируется, чего он планирует достичь? физику подтянет да и все, хорошими защитниками не так становятся, он защитник довольно средненький был даже в лучшие свои сезоны. его трансфер в МЮ это катастрофа менеджмента, после такого подают в отставку.
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