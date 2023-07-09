Клуб Бундеслиги арендует у «Челси» нападающего Фофана

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана близок к переходу в берлинский «Унион».

Ивуариец пополнил ряды «синих» в январе нынешнего года, перебравшись из норвежского «Мольде» за 12 млн евро, однако провёл лишь четыре матча за первую команду лондонцев. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на Bild, форвард находится в одном шаге от переезда в Германию. Переговоры между «Челси» и «Унионом» находятся на заключительной стадии. В сделку не будет включена опция выкупа.

Трансферная стоимость Давида Датро Фофана оценивается экспертами Transfermarkt в 10 млн евро. Контракт 20-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до 2029 года.