Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не будет капитаном команды в новом сезоне.

30-летний футболист не был основной опцией Эрика тен Хага в прошедшем сезоне, однако сохранил за собой капитанскую повязку. По данным Sun Sport, в скором времени ситуация изменится: «Манчестер Юнайтед» официально лишит англичанина статуса капитана на новой неделе. О том, кто займёт эту роль, пока не сообщается.

Гарри Магуайр выступает за «красных дьяволов» с 2019 года – тогда он был приобретён у «Лестера» за 87 млн евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2025 года.