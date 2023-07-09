«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» претендуют на французского защитника

Центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси по-прежнему интересен представителям чемпионата Англии.

С начала июня слухи связывали 25-летнего футболиста с переходом в различные клубы из числа грандов, но до конкретных переговоров пока не дошло. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, на сегодняшний день на Дисаси есть два претендента – английские «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». «Красные дьяволы», как и «сороки», ещё не делали официальных предложений «Монако» по французу, но Эрик тен Хаг одобрил идею подписания игрока. Обсуждения с окружением центрбека ведутся на протяжении нескольких недель.

Трансферная стоимость Акселя Дисаси оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.