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«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» претендуют на французского защитника

09 Июля 2023 • 21:20 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси по-прежнему интересен представителям чемпионата Англии.

С начала июня слухи связывали 25-летнего футболиста с переходом в различные клубы из числа грандов, но до конкретных переговоров пока не дошло. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, на сегодняшний день на Дисаси есть два претендента – английские «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». «Красные дьяволы», как и «сороки», ещё не делали официальных предложений «Монако» по французу, но Эрик тен Хаг одобрил идею подписания игрока. Обсуждения с окружением центрбека ведутся на протяжении нескольких недель.

Трансферная стоимость Акселя Дисаси оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Монако Манчестер Юнайтед Аксель Дисаси трансферы футбола - лето 2023
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