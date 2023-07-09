Форвард «Ювентуса» Душан Влахович всё ещё может перебраться в «Челси» в летнее трансферное окно.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, сербский футболист не доволен своим текущим положением в клубе и готов сменить прописку. Однако Влахович хочет уйти только в том случае, если ему понравится предложение.

Источник сообщает, что на данный момент «Ювентус» и «Челси» не могут вести прямые переговоры из-за других трансферных задач. Отмечается, что как только вопросы будут закрыты, то «синие» сразу попытаются купить Влаховича.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался продавать Влаховича «Челси» за 60 млн евро, запросив за него на 10 млн больше.