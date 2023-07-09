Заха приобрёл клуб своего детства

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха на паях с рэппером Stormzy приобрел клуб, в котором выступал в детстве - «Кройдон». Теперь болельщики клуба, выступающего в девятой по силе лиге английского футбола, надеются на приход лучших времен. Рэппер также родился в квартале, в котором рос и сделал свои первые шаги Заха, так что уговорить его оказалось делом достаточно легким. Стоит также напомнить, что до четырех лет Заха проживал в Кот-д'Ивуар, в то время как Stormzy родился в Лондоне.

Английский чемпионат начнется одиннадцатого августа, в первом туре «Кристал Пэлас» сразится с «Шеффилд Юнайтед».