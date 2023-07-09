Силва: Дибала не ответил на слухи о переходе в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва высказался о слухах о возможном переходе Пауло Дибалы в состав «синих».

«Я спросил его, правда ли, что он переходит в «Челси», но он не ответил. Это топ-игрок, он станет для нас крупным приобретением — мне бы понравилось такое приобретение», — заявил бразильский футболист, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо. Ранее появилась информация, что Пауло Дибала не планирует менять чемпионат, несмотря на предложение от клуба Премьер-лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне аргентинец провёл 25 матчей в рамках Серии А, забив 12 голов при шести результативных передач.