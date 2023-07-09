Вратарь «Ньюкасла» Лорис Кариус продлил трудовое соглашение с командой. Об этом вещает журналист Флориан Плеттенберг. Отмечается, что новый контракт 30-летнего футболиста с «сороками» рассчитан на один год.

Немец пополнил состав «Ньюкасла» прошлой осенью. За это время он принял участие лишь в одной игре, в которой пропустил два гола. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кариуса в 1,2 млн евро.

По итогам прошлого сезона «Ньюкасл» занял четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В новой кампании «сороки» примут участие в розыгрыше Лиги чемпионов.