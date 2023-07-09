Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради возвращения в миланский «Интер», где он провёл минувший сезон на правах аренды. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Лукаку не против уменьшить свою зарплату почти на 1 миллион фунтов (примерно 1,2 миллион евро) в год, чтобы продолжить выступать за «Интер». Отмечается, что вариант с переходом в «Ювентус», об интересе которого сообщалось ранее, 30-летнего бельгийца не интересует.

Ожидается, что в ближайшее время «Интер» сделает «Челси» новое предложение по выкупу Лукаку в размере 40 миллионов евро с учётом различных бонусов.

В минувшем сезоне Лукаку провёл за «Интер» 37 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.