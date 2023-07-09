Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис может перебраться в «ПСЖ».

По сведениям Daily Record, парижане хотят приобрести 36-летнего француза для того, чтобы у основного голкипера команды Джанлуиджи Доннарумы был сменщик с громким именем.

Источник сообщает, что «ПСЖ» намерен получить Льориса бесплатно, но руководство лондонского клуба не собирается просто так отпускать своего футболиста, у которого еще год по действующему контракту.

Напомним, Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 31 матче во всех турнирах, пропустил 45 голов и 9 раз сыграл «на ноль». Трансферная стоимость француза оценивается в 3 млн евро.