«Брайтон» представил вторую форму - и она напомнила де Дзерби о «Сассуоло»

«Брайтон» готовится к самому важному сезону в своей истории - заняв шестое место в АПЛ в прошлом чемпионате, команда получила право на участие в Лиге Европы. Потому команда вызывает гораздо больше медийного интереса, чем и пользуется. Большое любопытство вызвала презентация новых футболок клуба.

Дело в том, что вторая футболка выполнена в черно-зеленых цветах - случайно или нет, но для Роберто де Дзерби, итальянского наставника команды, с именем которого и связывают все последние успехи «Брайтона», это напоминание о клубе, поднявшем его - «Сассуоло». Простое совпадение или оригинальный жест?