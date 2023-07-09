Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» представил вторую форму - и она напомнила де Дзерби о «Сассуоло»

09 Июля 2023 • 12:21 Комментировать

«Брайтон» готовится к самому важному сезону в своей истории - заняв шестое место в АПЛ в прошлом чемпионате, команда получила право на участие в Лиге Европы. Потому команда вызывает гораздо больше медийного интереса, чем и пользуется. Большое любопытство вызвала презентация новых футболок клуба.

Дело в том, что вторая футболка выполнена в черно-зеленых цветах - случайно или нет, но для Роберто де Дзерби, итальянского наставника команды, с именем которого и связывают все последние успехи «Брайтона», это напоминание о клубе, поднявшем его - «Сассуоло». Простое совпадение или оригинальный жест?

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Брайтон Роберто де Дзерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июля
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» представил вторую форму - и она напомнила де Дзерби о «Сассуоло»
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может подписать нападающего из АПЛ
09:42 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Юнайтед» может переехать в Нидерланды 3
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит улучшенное предложение по Кейну
08 Июля
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Виллиан близок к продлению контракта с «Фулхэмом» 1
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» - он провёл в клубе 12 лет 4 официально
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек изучает варианты, контактов с «Ромой» нет
15:37 · Англия. Чемпионшип
​«Рома» продлила аренду Диего Льоренте
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг решил избавиться от 4 игроков «Манчестер Юнайтед» 2
14:49 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» по трансферу Гвардиола продвигаются позитивно
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» требует за Лукаку 45 миллионов евро, помимо «Интера» заинтересованы ещё два клуба 1
12:48 · Англия. Премьер-лига
Агент назвал три клуба, которые могут купить Мбаппе 2
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Хёйлунну в Бундеслиге
12:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Почему я согласился на работу в «Челси»? Я люблю рисковать» 1
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отдать своего игрока за Хёйлунна
Все новости
Рекомендуем