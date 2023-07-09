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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» может подписать нападающего из АПЛ

09 Июля 2023 • 10:19 Комментировать

Ивуарийский нападающий Уилфрид Заха, у которого истек срок действия трудового соглашения с «Кристал Пэлас», может перебраться в топ-клуб чемпионата Италии. Об этом рапортуют журналисты The Guardian.

Как стало известно источнику, в подписании 30-ивуарийца заинтересован «Наполи». Итальянский клуб собирается побороться за игрока с «Аль-Насром» и стамбульским «Галатасараем».

Напомним, что по завершении сезона-2022/2023 у Заха истек срок действия контракта с «Кристал Пэлас». За лондонскую команду Уилфрид выступал с 2013 года. В минувшем сезоне ивуариец принял участие в 28 поединках во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Наполи Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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