Вратарь «Манчестер Юнайтед» может переехать в Нидерланды

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри может сменить Английскую премьер-лигу на нидерландский чемпионат. По сообщениям Voetbal International, в услугах игрока заинтересован «Твенте». Рассматривается вариант перехода голкипера на правах аренды.

В минувшем сезоне Пельистри принял участие в 11 поединках за «красных дьяволов», четыре из которых в рамках Премьер-лиги. Факундо перешел в стан манкунианцев осенью 2020 года из «Пеньяроля». Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в шесть миллионов евро.

В минувшем розыгрыше АПЛ «красные дьяволы» финишировали на третьем месте.