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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» готовит улучшенное предложение по Кейну

09 Июля 2023 • 09:13 Комментировать

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн по-прежнему находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Как стало известно источнику, немецкий гранд намерен сделать улучшенное предложение по трансферу игрока. Чемпион Бундеслиги готов предложить за нападающего порядка 80 миллионов евро. Мюнхенцы хотят оформить трансфер в кратчайшие сроки.

Гарри выступает за лондонскую команду с января 2011 года. Трудовое соглашение нападающего с «Тоттенхэмом» рассчитано до конца июня 2024 года. Его трансферный ценник – 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Кейн сыграл 38 матчей, забил 30 голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023 бавари
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