​Виллиан близок к продлению контракта с «Фулхэмом»

Судя по всему, вингер Виллиан продолжит играть за «Фулхэм». Как сообщает Football Insider, 34-летний бразилец близок к продлению контракта с лондонским клубом.

Ранее Виллиан отказывался подписывать новый контракт с «Фулхэмом», но теперь стороны нашли общий язык, утверждает источник.

В прошлом сезоне Виллиан провёл за «Фулхэм» 30 матчей. В них бразилец записал на свой счёт пять голов и шесть результативных передач на партнёров. Лондонцы заняли 10-е место в чемпионате Англии.

Отметим, что Виллиан известен в Европе главным образом по выступлениям за «Шахтёр», «Челси» и «Арсенал».