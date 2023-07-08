Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Виллиан близок к продлению контракта с «Фулхэмом»

08 Июля 2023 • 18:15 Комментировать

Судя по всему, вингер Виллиан продолжит играть за «Фулхэм». Как сообщает Football Insider, 34-летний бразилец близок к продлению контракта с лондонским клубом.

Ранее Виллиан отказывался подписывать новый контракт с «Фулхэмом», но теперь стороны нашли общий язык, утверждает источник.

В прошлом сезоне Виллиан провёл за «Фулхэм» 30 матчей. В них бразилец записал на свой счёт пять голов и шесть результативных передач на партнёров. Лондонцы заняли 10-е место в чемпионате Англии.

Отметим, что Виллиан известен в Европе главным образом по выступлениям за «Шахтёр», «Челси» и «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Виллиан близок к продлению контракта с «Фулхэмом»
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» - он провёл в клубе 12 лет официально
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек изучает варианты, контактов с «Ромой» нет
15:37 · Англия. Чемпионшип
​«Рома» продлила аренду Диего Льоренте
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг решил избавиться от 4 игроков «Манчестер Юнайтед»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» по трансферу Гвардиола продвигаются позитивно
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» требует за Лукаку 45 миллионов евро, помимо «Интера» заинтересованы ещё два клуба
12:48 · Англия. Премьер-лига
Агент назвал три клуба, которые могут купить Мбаппе
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Хёйлунну в Бундеслиге
12:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Почему я согласился на работу в «Челси»? Я люблю рисковать»
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отдать своего игрока за Хёйлунна
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вряд ли купит Кефрена Тюрама, игрок требует слишком большую зарплату
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» дал ответ «Милану» по поводу обмена Скамакки на Ориги 1
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кулибали может продолжить карьеру в АПЛ
10:17 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на Кьезу
Все новости
Рекомендуем