Голкипер Давид де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед». 32-летний испанец через социальные сети попрощался с болельщиками клуба.

«Мы многого достигли с тех пор, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привёл меня в этот клуб», - написал де Хеа в числе прочего.

За «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступал с лета 2011 года после трансфера из «Атлетико». С тех пор испанец провёл за «красных дьяволов» 545 матчей, в которых пропустил 590 голов.

Теперь де Хеа в статусе свободного агента будет искать себе новую команду. Ранее слухи связывали вратаря с несколькими клубами, в том числе с аравийским «Аль-Насром».