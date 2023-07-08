​Ван де Бек изучает варианты, контактов с «Ромой» нет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в настоящий момент изучает варианты продолжения карьеры. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, ван де Бек не контактирует с «Ромой», несмотря на появлявшиеся слухи на этот счёт.

Действующий контракт 26-летнего Донни ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2025 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают нидерландца в 13 миллионов евро.

Всего за «красных дьяволов» ван де Бек провёл 60 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.