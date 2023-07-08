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​Тен Хаг решил избавиться от 4 игроков «Манчестер Юнайтед»

08 Июля 2023 • 15:28 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в летнее трансферное окно рассчитывает избавиться от четырёх футболистов. Как сообщает на своих страницах The Independent, в этом списке находятся защитник Гарри Магуайр, а также три полузащитника – Скотт Мактоминай, Фред Сантос и Джедон Санчо.

Отмечается, что уход этих футболистов позволит «Манчестер Юнайтед» освободить место в состав для новичков.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате Англии занял третье итоговое место. Команда получила билет в групповой этап Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг Фред Сантос Джедон Санчо Скотт Мактоминай
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