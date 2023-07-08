​Тен Хаг решил избавиться от 4 игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в летнее трансферное окно рассчитывает избавиться от четырёх футболистов. Как сообщает на своих страницах The Independent, в этом списке находятся защитник Гарри Магуайр, а также три полузащитника – Скотт Мактоминай, Фред Сантос и Джедон Санчо.

Отмечается, что уход этих футболистов позволит «Манчестер Юнайтед» освободить место в состав для новичков.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате Англии занял третье итоговое место. Команда получила билет в групповой этап Лиги чемпионов.