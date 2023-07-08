Переговоры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» по трансферу Гвардиола продвигаются позитивно

«Манчестер Сити» шаг за шагом приближается к трансферу центрального защитника Йошко Гвардиола, который успел провести два сезона в Бундеслиге в составе «РБ Лейпцига». По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры между клубами продвигаются позитивно. Есть большие шансы на то, что Гвардиол станет игроком «горожан» уже этим летом.

Ранее стало известно, что «РБ Лейпциг» настаивает на сумме компенсации в размере 100 миллионов евро. Немцы хотят, чтобы Гвардиол ушёл в качестве самого дорогого центрального защитника в истории футбола.

Сам Йошко открыт к переходу и ждёт, когда клубы согласуют сумму компенсации.