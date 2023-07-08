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«Челси» требует за Лукаку 45 миллионов евро, помимо «Интера» заинтересованы ещё два клуба

08 Июля 2023 • 14:34 Комментировать

Лондонский «Челси» требует за своего форварда Ромелу Лукаку 45 миллионов евро. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, у миланского клуба сейчас мало шансов на трансфер, так как «синие» моментально отклонили их последнее предложение по аренде с правом выкупа.

Источник сообщает, что у Лукаку также есть варианты с продолжением карьеры в туринском «Ювентусе» и «Аль-Хиляле». Отмечается, что в данный момент Ромелу всерьёз рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию, где ему готовы предложить солидную зарплату.

Приоритетом для Лукаку ранее было остаться в «Интере», но миланский клуб пока далёк от трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ювентус Ромелу Лукаку Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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