Агент назвал три клуба, которые могут купить Мбаппе

Агент Бруно Сатин рассказал, где может продолжить карьеру нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. По его мнению, только три клуба способны осуществить трансфер 24-летнего футболиста.

«Думаю, его трансфер будет стоит около 200 миллионов евро. Только «Реал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» могут позволить себе такую сделку. Пока мадридцы являются фаворитами. «Ньюкасл» вряд ли сможет переманить Килиана, а «Сити» пока даже не включился в борьбу», - передает слова Сатина Lequipe.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года. Ранее стало известно, что форвард не станет продлевать контракт с парижанами.