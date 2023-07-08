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«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Хёйлунну в Бундеслиге

08 Июля 2023 • 12:36 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» определился с форвардом, которого постарается приобрести в случае неудачи в переговорах с «Аталантой» по трансферу Расмуса Хёйлунна. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, «красные дьяволы» считают Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта» главной альтернативой Хёйлунну.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в первую очередь рассчитывает заполучить именно Хёйлунна, но в то же время главный тренер Эрик тен Хаг не против пригласить в свою команду Коло-Муани. «Айнтрахт» ранее оценивал своего форварда в 80 миллионов евро.

Рандаль в минувшем розыгрыше Бундеслиги отметился 15 голами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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