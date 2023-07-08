Почеттино: «Почему я согласился на работу в «Челси»? Я люблю рисковать»

Новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему согласился возглавить лондонцев, которые в минувшем сезоне финишировали на двенадцатом месте в Английской премьер-лиге.

«Почему я согласился на работу в «Челси»? Я люблю рисковать, мне нравится ощущать адреналин и чувствовать максимальное давление. Этот клуб ассоциируется с победами, поэтому я надеюсь выиграть здесь важные трофеи», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» среди всех кандидатов выбрал именно Почеттино. На работу в клубе также претендовали бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике, который недавно возглавил «ПСЖ».