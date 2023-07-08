«Манчестер Юнайтед» готов отдать своего игрока за Хёйлунна

Датский центрфорвард Расмус Хёйлунн, выступающий в чемпионате Италии за «Аталанту», является трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Как информирует Daily Mail, клуб из Бергамо запросил за своего игрока порядка 90 миллионов евро, в то время как манкунианцы рассчитывали потратить на него не более 45 миллионов. В связи с этим «красные дьяволы» решили включить в потенциальную сделку форварда Мэйсона Гринвуда. Реакция бергамасков на такое предложение пока неизвестна.

Хёйлунн выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. Срок трудового договора нападающего с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.