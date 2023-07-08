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«Манчестер Юнайтед» готов отдать своего игрока за Хёйлунна

08 Июля 2023 • 11:46 Комментировать

Датский центрфорвард Расмус Хёйлунн, выступающий в чемпионате Италии за «Аталанту», является трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Как информирует Daily Mail, клуб из Бергамо запросил за своего игрока порядка 90 миллионов евро, в то время как манкунианцы рассчитывали потратить на него не более 45 миллионов. В связи с этим «красные дьяволы» решили включить в потенциальную сделку форварда Мэйсона Гринвуда. Реакция бергамасков на такое предложение пока неизвестна.

Хёйлунн выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. Срок трудового договора нападающего с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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