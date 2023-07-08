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«Ливерпуль» вряд ли купит Кефрена Тюрама, игрок требует слишком большую зарплату

08 Июля 2023 • 11:19 Комментировать

«Ливерпуль» в это трансферное окно вряд ли сможет оформить трансфер полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама. По информации от журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы считают запрашиваемую сумму компенсации слишком дорогой. Также команду Юргена Клоппа не устраивают требования футболиста по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Ницца» требует за Тюрама свыше 40 миллионов евро. В данный момент трансфер футболиста в «Ливерпуль» смотрится маловероятным, но при этом у Кефрена остаются шансы на переезд в Английскую премьер-лигу, ведь в его услугах также заинтересован «Ньюкасл».

22-летний Тюрам в прошлом сезоне забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 35 матчах чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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