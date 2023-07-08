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«Вест Хэм» дал ответ «Милану» по поводу обмена Скамакки на Ориги

08 Июля 2023 • 10:57 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» ответил «Милану», который ранее предложил команде Дэвида Мойеса обмен нападающими. Напомним, «россонери» хотели отправить обратно в Английскую премьер-лигу Дивока Ориги в обмен на Джанлуку Скамакку, который ранее успешно выступал в Италии за «Сассуоло».

По информации от Calciomercato, «Вест Хэм» отказался от такой сделки. Если «Милан» действительно хочет заполучить Скамакку, руководству придётся раскошелиться на солидную сумму компенсации.

Напомним, год назад «Вест Хэм» заплатил за Скамакку 36 миллионов евро. 24-летний игрок провёл всего 16 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился 3 забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джанлука Скамакка
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