Кулибали может продолжить карьеру в АПЛ

19-летний французский защитник Сумаил Кулибали, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, в подписании перспективного игрока заинтересован «Бёрнли».

Согласно сведениям источника, английский клуб собирается арендовать защитника до конца следующего сезона с правом последующего выкупа за 17,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Кулибали принял участие в двух поединках за основную команду «Боруссии» и в 16 встречах за резервистов. Футболист связан контрактными обязательствами с дортмундским клубом до конца июня 2026 года.