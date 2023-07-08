Три клуба АПЛ претендуют на Кьезу

Атакующий полузащитник Федерико Кьеза, правами на которого владеет туринский «Ювентус», имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам Corriere dello sport, в подписании 25-летнего вингера заинтересованы лондонский «Челси», «Ливерпуль» и «Ньюкасл». В ближайшие дни клубы проведут переговоры с представителями футболиста.

«Старая синьора» планирует выручить с продажи Федерико порядка 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Кьеза сыграл 21 поединок, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.