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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три клуба АПЛ претендуют на Кьезу

08 Июля 2023 • 10:17 Комментировать

Атакующий полузащитник Федерико Кьеза, правами на которого владеет туринский «Ювентус», имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам Corriere dello sport, в подписании 25-летнего вингера заинтересованы лондонский «Челси», «Ливерпуль» и «Ньюкасл». В ближайшие дни клубы проведут переговоры с представителями футболиста.

«Старая синьора» планирует выручить с продажи Федерико порядка 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Кьеза сыграл 21 поединок, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Ливерпуль Ювентус Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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