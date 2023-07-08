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Журналист Пол Браун: «Арсеналу» предлагали Симонса, клуб заинтересован в игроке»

08 Июля 2023 • 10:16 Комментировать

Британский журналист Пол Браун у себя в социальных сетях заявил, что полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс может оказаться в лондонском «Арсенале». По словам инсайдера, нидерландец якобы уже был предложен команде Микеля Артеты.

«Арсеналу» предлагали Симонса, клуб заинтересован в игроке, но конкретные действия пока не предпринимались. В данный момент клуб больше занят трансфером Ромео Лавии из «Саутгемптона». После приобретения Деклана Райса «Арсеналу» нужен ещё один полузащитник, а наиболее вероятный кандидат – как раз Лавиа. Возможно, после трансфера Ромеу клубу потребуются продажи, чтобы профинансировать приглашение других игроков», – написал Браун.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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