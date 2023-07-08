Деле Алли попытается закрепиться в клубе АПЛ

Полузащитник Деле Алли тренируется вместе с футболистами «Эвертона», об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, 27-летний хавбек собирается остаться в мерсисайдском клубе и бороться за место в составе команды. Наставник Шон Дайч готов предоставить шанс полузащитнику.

В прошлом сезоне Деле выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ». Он принял участие в 15 поединках за турецкий коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В Премьер-лиге Алли известен по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм», цвета которого защищал с 2015 по 2022 год. За сборную Англии он провел 37 поединков.