Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Деле Алли попытается закрепиться в клубе АПЛ

08 Июля 2023 • 09:29 Комментировать

Полузащитник Деле Алли тренируется вместе с футболистами «Эвертона», об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, 27-летний хавбек собирается остаться в мерсисайдском клубе и бороться за место в составе команды. Наставник Шон Дайч готов предоставить шанс полузащитнику.

В прошлом сезоне Деле выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ». Он принял участие в 15 поединках за турецкий коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В Премьер-лиге Алли известен по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм», цвета которого защищал с 2015 по 2022 год. За сборную Англии он провел 37 поединков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Деле Алли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» дал ответ «Милану» по поводу обмена Скамакки на Ориги
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кулибали может продолжить карьеру в АПЛ
10:17 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на Кьезу
10:16 · Англия. Премьер-лига
Журналист Пол Браун: «Арсеналу» предлагали Симонса, клуб заинтересован в игроке»
09:29 · Англия. Премьер-лига
Деле Алли попытается закрепиться в клубе АПЛ
09:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» отказались от трансфера полузащитника Лавиа
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» должна «Валенсии» 4 миллиона евро за вратаря
08:18 · Англия. Премьер-лига
Зинченко отреагировал на уход Джаки из «Арсенала»
08:12 · Англия. Премьер-лига
Парлор назвал человека, который помог бы «Арсеналу» подписать Мбаппе
07:58 · Англия. Премьер-лига
Терри объявил о возвращении в «Челси»
07:53 · Англия. Премьер-лига
Каземиро объяснил, почему ушёл из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
07:37 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» Салиба рассказал, чего ждёт от нового сезона
02:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не ведёт переговоров с другими клубами по Андрею Сантосу, несмотря на слухи о «Барселоне»
02:10 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» отклонила первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Хёйлунну
01:48 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен закрыть сделку по Лукаку на следующей неделе
Все новости
Рекомендуем