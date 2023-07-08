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«Арсенал» и «Ливерпуль» отказались от трансфера полузащитника Лавиа

08 Июля 2023 • 09:05 Комментировать

Лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» выходят из гонки за полузащитником «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Как стало известно The Mirror, оба клуба готовы платить за игрока 58 миллионов евро, которые требуют «святые».

Таким образом, единственным претендентом на 19-летнего футболиста остался столичный «Челси». В случае оформления трансфера «Саутгемптон» выплатит некий процент «Манчестер Сити», у которого Лавиа был куплен в прошлом году.

В минувшем розыгрыше АПЛ Ромео провел 34 поединка за «святых», отметившись голом и результативным пасом. Контракт футболиста рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Арсенал Лондон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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