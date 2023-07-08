«Барселона» должна «Валенсии» 4 миллиона евро за вратаря

Каталонская «Барселона» должна «Валенсии» четыре миллиона евро за бразильского вратаря Нето, ныне выступающего за английский «Борнмут». Об этом рапортуют журналисты Cadena Ser.

В общей сложности трансфер обошелся «сине-гранатовым» в шесть миллионов евро. Каталонцы должны были выплатить эту сумму частям, но один из траншей не поступил на счет «летучих мышей». В связи с этим «Валенсия» хотела начать судебное разбирательство, но стороны договорились, что «Барса» погасит свой долг.

Нето провел в каталонском коллективе 21 поединок, в которых пропустил 20 мячей.

В минувшем розыгрыше АПЛ 33-летний вратарь сыграл 27 матчей и пропустил 39 голов.