Зинченко отреагировал на уход Джаки из «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался об уходе из команды швейцарского полузащитника Гранита Джаки. Хавбек продолжит карьеру в леверкузенском «Байере».

«Отличный игрок и невероятный человек. Нам будет тебя не хватать. Легенда, всего тебе самого лучшего», - оставил сообщение Александр в своих социальных сетях.

Джака заключил с «Байером» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Гранит выступал за «Арсенал» с 2016 года. В составе лондонского коллектива швейцарец провел 297 поединков.