Терри объявил о возвращении в «Челси»

Легендарный защитник лондонского «Челси» Джон Терри сообщил, что вернулся в расположение «пенсионеров». Посредством социальных сетей 42-летний специалист отрапортовал, что будет работать в академии столичного клуба.

Джон выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год. Вместе с лондонской командой защитник становился чемпионом Англии, обладателем кубка, а также выигрывал Лигу Европы и Лигу чемпионов. Игровую карьеру Терри завершил в бирмингемской «Астон Вилле».

В прошлом сезоне «Челси» выступил провально в чемпионате Англии, финишировав лишь на 12-й позиции в турнирной таблице.