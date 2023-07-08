Каземиро объяснил, почему ушёл из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский хавбек Каземиро объяснил, почему решил перейти из мадридского «Реала» в английский «Манчестер Юнайтед».

«Я обсудил этот вариант со своей семьей, мои родные сразу согласились. Большую роль также сыграло мое желание попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. В этом чемпионате нет легких матчей. Даже в поединке лидера против аутсайдера не всегда понятно, кто победит. Сейчас мои цели – победа на ЧМ со сборной и возвращение «МЮ» на вершину в Англии», - цитирует хавбека Placar.

Каземиро пополнил ряды «красных дьяволов» летом прошлого года, заключив контракт до конца сезона-2025/2026.