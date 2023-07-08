Защитник «Арсенала» Салиба рассказал, чего ждёт от нового сезона

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба пообщался с клубной пресс-службой после подписания нового трудового соглашения с «канонирами».

«Я сейчас очень голоден. Надеюсь, что в новом сезоне обойдусь без травм, хочу провести его полностью. Очень жду, когда снова выйду на футбольное поле в футболке «Арсенала», - передает слова игрока пресс-служба лондонского клуба.

Новый трудовой договор Салиба с «канонирами» рассчитан до середины 2027 года. Заработная плата защитника составит 11,5 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне 22-летний француз провел 27 матчей в Премьер-лиге, забил два гола, отдал ассист и получил четыре желтые карточки.